3 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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3 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

25.05.2022 10:04
3 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Eskişehir'de 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan, 16 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde Odunpazarı ilçesinde bulunan iş yerlerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde 15 bin TL değerinde tezgah hırsızlığı, soba malzemesi ve dolap hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kurulan özel ekip, 3 olayın şüphelisi olduğu belirlenen S.A. ve M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Mayıs, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika


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