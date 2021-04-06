3 farklı rapor işinden etti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

3 farklı rapor işinden etti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında işlem başlatıldı

06.04.2021 23:12
3 farklı rapor işinden etti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında işlem başlatıldı, System.String[]

Kırşehir, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen 3 farklı raporun işinden ettiği Gökhan Özdemir hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan da inceleme başlatıldı.

Kırşehir, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen 3 farklı raporun işinden ettiği Gökhan Özdemir hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan da inceleme başlatıldı.

13.03.2012 tarihinde kullandığı yüzde 41 özür oranı raporu ile Kırşehir Hüsnü Özyeğin Okulunda işe başlayan Özdemir'in işine, maarif müfettişleri incelemesi sonrası 'memurluğa alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması' hükmü ile son verildi.

"Memurun hatası benim hatam yok"

Özdemir, 2010 yılında askerlik şubesinden çürük raporu aldığını, 2012 yılında da engelli raporu almak için başvuruda bulunduğunu belirtti. Özdemir, "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yüzde 14 rapor aldım. Rapora itiraz ederek Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinden yüzde 41 özür oranı raporu aldım. Aldığım rapora ise Kırşehir itirazda bulundu. Yeniden Ankara'ya sevk oldum. Burada ise özür durumum yüzde 33 oranına indirildi" dedi.

2016 yılında EKPSS'ye başvuru yapan Özdemir, "İşe başlarken 3 raporu da sundum gerekli birimlere yüzde 41 oranındaki raporum kabul edildi. Geldiğimiz süreçte hakkımda şikayet olduğu belirtildi. Araştırıldım, raporlarım ortaya çıkınca işten çıkarıldım" diye konuştu.

Aile oğullarının durumu karşısında şaşkın

Oğlunun yaşadığı durum karşısında şaşkın olduğunu anlatan anne Vizdan Özdemir, "Raporun üçü de verilmişti. Yüzde 41 olan rapor işleme konulmuş bu durum ailece bizi üzüyor. Eşimin de engelli raporu var" ifadelerini kullandı.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan suç duyurusunda bulunuldu

Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan suç duyurusunda bulunulan Gökhan Özdemir'in durumu hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü kaynakları ise yaptıkları açıklamada, "Gökhan Özdemir, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinden yüzde 14, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinden yüzde 41, hakem hastane olan Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yüzde 33 oranında sağlık kurulu raporu almıştır. 26.03.2012 tarihinde alınan yüzde 33 oranındaki raporun kullanılması gerekirken 13.03.2012 tarihinde alınan yüzde 41 oranındaki rapor kullanılarak devlet memurluğuna başlamıştır.

Özdemir'in geçerli olan raporu yüzde 33 oranında belirtilen hakem hastane raporudur. 657 sayılı devlet memuru kanunları gereğince 29.09.2016 tarihi itibari ile kendisine ödenen maaş, ücret ve benzeri her türlü kazancın yasal faizi ile alınması işe girerken kullandığı belge nedeniyle de Cumhuriyet Savcılığına 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulunulması teklifi getirildi" denildi.

Öte yandan Özdemir'in avukatı Ali Erdem Gündoğan da raporların sahte olmadığını, özür oranının belirlenmesinde ise müvekkilinin dahlinin olmadığını savunuyor. - KIRŞEHİR

3 farklı rapor işinden etti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında işlem başlatıldı
3 farklı rapor işinden etti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında işlem başlatıldı

Gökhan Özdemir, Dolandırıcılık, Kırşehir, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 3 farklı rapor işinden etti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika


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