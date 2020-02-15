3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika

3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama

6 saat önce

ANKARA'da telefonda kendisini 'avukat', 'tacize uğrayan kadın' ve 'uzlaştırmacı' olarak tanıttığı kişileri hem erkek hem kadın sesinde konuşarak dolandıran E.Y. ve çetesi, polisin 4 ay süren çalışması sonucu çökertildi.

3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama, System.String[]

ANKARA'da telefonda kendisini 'avukat', 'tacize uğrayan kadın' ve 'uzlaştırmacı' olarak tanıttığı kişileri hem erkek hem kadın sesinde konuşarak dolandıran E.Y. ve çetesi, polisin 4 ay süren çalışması sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da, telefonda kendisini 'avukat', 'tacize uğrayan kadın' ve 'uzlaştırmacı' olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını ileri süren vatandaşlar şikayette bulundu. Ankara Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadeleri doğrultusunda teknik takip başlattı. 4 ay süren teknik takip sonucunda film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı. Polisin çalışması sonucu 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi İstanbul Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

'TACİZ MESAJI ATTINIZ' YALANI

Şüphelilerden erkek olan E.Y.'nin müzik kanallarının alt yazılarından aldığı telefon numaralarını arayıp, önce kendini 'avukat' olarak tanıtarak, "Müvekkilim olan kadına taciz mesajı atmışsınız. Ben onun avukatıyım. Dava açılması için bana masraf ödedi, eğer uzlaşmak istiyorsanız kadınla görüşüp, anlaşın" dediği belirlendi. Mağdur kişi, taciz ettiği söylenen kadını aradığında karşısına yine E.Y.'nin çıktığı saptandı. Kadın sesiyle konuşan ve kendisini genelde Emel ya da Serap olarak tanıtan şüphelinin, "Bana cinsel taciz mesajları attınız. Konuyu avukatım takip ediyor. Uzlaşmak istiyorsanız avukatımla görüşmeniz gerekiyor" dediği belirlendi. Mağdurun 'uzlaşmacı avukat' diye aradığı telefona farklı bir sesle çıkan kişi her seferinde yine E.Y. oldu. Sesini yine değiştirip kendisini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtan E.Y.'nin bu kez de "Uzlaşmak için para ödemeniz gerekiyor, ödeme yapmadığınız takdirde ceza alırsınız" diyerek, vatandaşları  dolandırdığı saptandı.

ESKİ EŞİ DE İHBAR ETTİ

Polisin çalışması sonucu eski eşi E.Y.'nin gözaltına alındığını öğrenen A.Y. de ihbarda bulundu. A.Y., uzun zamandır dolandırıcılık suçunu işlediğine tanıklık ettiği, kadın sesi dahil farklı seslerde telefonda mağdur vatandaşlarla konuşurken çektiği eski eşinin videolarını polise delil olarak sundu.

E.Y. ile birlikte gözaltına alınan 5 kişinin, bu yöntemle 81 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama
Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:32:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]