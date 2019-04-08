Son Dakika Haberleri: 3. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması

3. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması

43 dakika önce

Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 3. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması, Antalya'da yapıldı.

3. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması, System.String[]
Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 3. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması, Antalya'da yapıldı.

Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya kontinental yetişkin, kontinental genç, İngiliz ırkları yetişkin, İngiliz ırkları genç ve kovucu ırkları güzellik kategorilerinde Antalya, Burdur ve Denizli'den 60 av köpeği katıldı.

Yarışmanın hakemliğini Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonundan uluslararası milli hakem Uğur Leylek yaptı.

Serik Avcılık, Balıkçılık, Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Kiremitçioğlu, yaptığı açıklamada, bölgede üçüncüsünü düzenledikleri yarışmaları trafik kazasında hayatını kaybeden Musa Çelik'in anısına düzenlediklerini söyledi.

İki gün süren yarışmalar sonunda kovucu ırklarda Hüseyin Gülmez'in "Rapko" isimli köpeği birinci, Hüseyin Burunsuz'un "Tot" isimli köpeği ikinci, Hüseyin Uyanık'ın "Ceza" isimli köpeği üçüncü oldu.

İngiliz ırkları yetişkinlerde Ali Kavalcı'nın "Kesik" isimli köpeği birinci, Cihan Arık'ın "Yörükden Belinda" isimli köpeği ikinci, Selçuk Oral'ın "İra" isimli köpeği üçüncü, İngiliz ırkları gençlerde Selçuk Oral'ın "Amor" isimli köpeği birinci, Süleyman Korkmaz'ın "Jole" isimli köpeği ikinci, Selçik Oral'ın "Arvi" isimli köpeği üçüncülüğü elde etti.

Continental ırkları yetişkinlerde ise Mesut Öner'in "Barbie" isimli köpeği birinci olurken, Lütfi Türe'nin "Barbar" isimli köpeği ikinci, Continental ırklar gençlerde Hüseyin Sönmez'in "Abel" isimli köpeği birinci, Hüseyin Akçaoğlu'nun "Çakıl" isimli köpeği ikinci oldu.

Dereceye giren av köpeklerinin sahiplerine ödülleri Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve protokol tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:42 Kaynak: AA

Antalya, Balıkçılık, serik, Güncel
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