Son Dakika Haberleri: 3 FETÖ'cü asker tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 3 FETÖ'cü asker tutuklandı - Son Dakika

3 FETÖ'cü asker tutuklandı

7 saat önce

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda aranan 10 askeri personelden 9'u yakalandı.

3 FETÖ'cü asker tutuklandı, System.String[]

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda aranan 10 askeri personelden 9'u yakalandı. Yakalanan 9 askerden adli makamlara çıkarılan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 yüzbaşı, 9 astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli (3 aktif çalışan, 5 görevden uzaklaştırma, 1 ihraç, 1 emekli) şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli 4 ilde, İzmir, Yalova, İstanbul ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonla 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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