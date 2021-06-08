Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütüne yardım etmekten ve üye olmaktan yargılanan, aralarında ev hanımı, hemşire ve ihraç polis bulunan 3 sanığına toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar F.S., F.K. ve M.U. ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savıcı sanıklardan F.S. ve F.K. hakkında 'terör örgütüne bilerek ya da isteyerek yardım etmek' suçundan, sanık M.U. hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkemede mütalaaya karşı savunmaya yapan sanıklar suçları işlemediklerini ve masum olduklarını söyleyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar F.S., F.K.'ye 'terör örgütüne bilerek ya da isteyerek yardım etmek' suçundan 2'er yıl 1'şer ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık M.U. hakkında da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ