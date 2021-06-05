Üye Girişi
3 firmaya, ikinci el telefon ve tablette başlatılan "garantili satış" uygulaması kapsamında yetki verildi - Son Dakika

3 firmaya, ikinci el telefon ve tablette başlatılan "garantili satış" uygulaması kapsamında yetki verildi

05.06.2021 15:42

İkinci el cep telefonu ve tabletler için garantili satış süreci başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın vatandaşın yaşadığı mağduriyetin önüne geçebilmek adına hayata geçirdiği uygulama kapsamında 3 firmaya yenileme merkezi açma yetkisi verildiği öğrenildi. Bu firmalar tüketiciden satın aldıkları telefon ve tabletlerin bakım ve onarımını yaptıktan sonra en az 1 yıl garanti ile satışa sunulacak.

Türkiye'de artık yeni bir dönem başlıyor. Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik" şartlarını yerine getiren 3 firmaya yenileme merkezi açma yetkisi verildi. Bu firmalar şimdi tüketicilerin kullanmadığı telefon ve tabletlerini satın alacak. Bu ürünler, gerekli montaj, bakım, onarım ve yazılım sorunları çözülerek tekrar satışa sunulacak.

YÖNETMELİĞE AYKIRI DAVRANANIN BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Yenileme merkezinde satılan 2. el telefon ve tabletlere en az 1 yıl garanti verilecek. Yönetmeliğe aykırı davranarak, tüketiciyi mağdur eden yenileme merkezlerinin ise belge iptaline varana dek idari cezalar uygulanacak. Düzenlemeyle kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünler tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak. İsrafın ve çevreye verilen zararın önlenmesi sağlanacak. İthalatın azaltılması da hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE CEP TELEFONU KULLANIM SÜRESİ 2 YIL

Türkiye dünyada en sık cep telefonu değiştiren ülkelerden bir tanesi. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama cep telefonu kullanım süresi de 2 yıl. Yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye'de 2 yılda bir telefon değiştirilmesinin nedenleri arasında akıllı telefonların kullanılması, yeni modele yükseltme ve kamerasının daha iyi olduğu bir telefonun tercih edilmesi gösteriliyor.


3 firmaya, ikinci el telefon ve tablette başlatılan garantili satış uygulaması kapsamında yetki verildi

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 firmaya, ikinci el telefon ve tablette başlatılan 'garantili satış' uygulaması kapsamında yetki verildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu 16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu Rapçi Şehinşah Rapçi Şehinşah "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Galatasaray'ın Diagne-Halil takas teklifini Brentford reddetti Almanya'da maske skandalı! Uygunsuz maskeler engellilere ve yaşlılara dağıtılmaya çalışıldı Almanya'da maske skandalı! Uygunsuz maskeler engellilere ve yaşlılara dağıtılmaya çalışıldı Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
'Bugünden uyarayım' diyen Bakan Koca'dan maske mesajı: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız 'Bugünden uyarayım' diyen Bakan Koca'dan maske mesajı: Yakında maskeleri çıkarıp atacağız         
22:05
Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum         
20:52
Ebru Gündeş Ebru Gündeş "Diğer arkadaşlarıma ayıp olur" diyerek Bodrum'daki düğünde sahne almadı         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu         
18:39
Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor Yıllar ne çabuk geçti! En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i anne oluyor         
18:19
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 22:11:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 firmaya, ikinci el telefon ve tablette başlatılan "garantili satış" uygulaması kapsamında yetki verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement