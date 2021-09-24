"3. FİYAB Sinema Sektör Günleri" sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

"3. FİYAB Sinema Sektör Günleri" sinemaseverlerle buluşacak

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından "3. FİYAB Sinema Sektör Günleri" 30 Eylül'de İstanbul'da, 16-17 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından "3. FİYAB Sinema Sektör Günleri" 30 Eylül'de İstanbul'da, 16-17 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. FİYAB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen "Sinema Sektör Günleri" sinemaseverlerle buluşacak. Etkinliğin ilk ayağı 30 Eylül'de İstanbul'da, ikinci ayağı ise 16-17 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Bu kapsamda, İstanbul Sinema Müzesi Atlas Sineması'nda 30 Eylül Perşembe günü saat 15.00'te başlayacak etkinlikte, usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, sinema sektöründe yaşadığı deneyimleri katılımcılara anlatacak. Başkentteki etkinliğin içeriği yakında açıklanacak Ankara'da düzenlenecek etkinliğin içeriği ise yakında duyurulacak. Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenecek etkinliklere katılım için "https://fiyabsinemagunleri.com/" adresinden kayıt yapılabilecek. Etkinliklere HES kodu sorgulamasıyla iki doz Kovid-19 aşısı, son 180 gün içerisinde Kovid-19 geçirmiş veya son 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olanlar alınacak. Detaylı bilgiye "https://fiyabsinemagunleri.com/" adresinden ulaşılabilecek.

Son Dakika

iPhone 13 çılgınlığı gündem oldu! İlk sahiplerinden olmak için birbirleriyle yarıştılar

Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim

40 farklı ülkeden Antalya'ya gelen kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor

Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı

Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti

Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak