Son Dakika Haberleri: 3 gelişme TL'ye satış getirdi

3 gelişme TL'ye satış getirdi

1 saat önce

Erdoğan'ın açıklamaları ve Merkez Bankası'ndan art arda gelen iki adım dolar/TL'yi 5.70'in üzerine taşıdı.

3 gelişme TL'ye satış getirdi, System.String[]
Erdoğan'ın açıklamaları ve Merkez Bankası'ndan art arda gelen iki adım dolar/TL'yi 5.70'in üzerine taşıdı. BIST 100 endeksi de satış gördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:03 

Merkez Bankası, Ekonomi
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