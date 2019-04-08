3 gelişme TL'ye satış getirdi
1 saat önce
Erdoğan'ın açıklamaları ve Merkez Bankası'ndan art arda gelen iki adım dolar/TL'yi 5.70'in üzerine taşıdı.
Erdoğan'ın açıklamaları ve Merkez Bankası'ndan art arda gelen iki adım dolar/TL'yi 5.70'in üzerine taşıdı. BIST 100 endeksi de satış gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:03
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