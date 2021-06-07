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3 genç kıza "Siz Arap mısınız, bu ülkede çarşaf yasak" sözleriyle tepki gösteren kadının 5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

3 genç kıza "Siz Arap mısınız, bu ülkede çarşaf yasak" sözleriyle tepki gösteren kadının 5 yıla kadar hapsi istendi

07.06.2021 11:48

İstanbul Taksim'de 3 genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namazınızı kılın pis Araplar" ifadelerini kullanması gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma açılan 78 yaşındaki Emel C.'nin, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hakaret suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaf tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine, "Çok özgürüz, ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz? demişti.

GENÇ KIZLARIN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

78 yaşındaki Emel C., olay günü kızlara "Türk müsünüz?" diye sorduğunu, kendilerinin Türk olduklarını söylemesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlatıp, "Neden bu şekilde giyindiklerini sordum, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı, inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi, halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C.'nin halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

3 genç kıza Siz Arap mısınız, bu ülkede çarşaf yasak sözleriyle tepki gösteren kadının 5 yıla kadar hapsi istendi

İstiklal Caddesi, Taksim, Türk, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 genç kıza 'Siz Arap mısınız, bu ülkede çarşaf yasak' sözleriyle tepki gösteren kadının 5 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


YORUMLAR (10)
  • Mustafa Gürgen: Yobazın biri İslam dinine gericilik demiş Allah islah etsin .. Gerici İslam dini degıl ta kendisidir İslam'ı kaç yaşına gelmiş daha Anlayamamış Cevap Yaz 35 3 Yayından Kaldır
  • Etirol Orhan: teyze haklı gericilik ile alakası yok bu millet daha öncede özgürce giyiniyordu kimse kimin ne giydiğine karışmıyordu bu çarşaf tayt tişört algısını millete aşılayan zihniyet gerici değil teyze gerici ha hadi oradan Cevap Yaz 1015 52 Yayından Kaldır
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