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3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu - Son Dakika

3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu

03.11.2021 01:22

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da girdikleri iddia üzerine Asi Nehri'ne atlayan 3 gençten 19 yaşındaki Cemil Şerekioğlu boğularak hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde yaya köprüsünde Ö.F.B. (18), Y.A. (18) ve Cemil Şerekioğlu (19) isimli gençler Asi Nehri'ne atlama iddiasına girdi. Suya atlayan Ö.F.B. ve Y.A. nehirden çıkarken, Şerekioğlu ise suda kayboldu.

CANSIZ BEDEN 1 SAATLİK ARAMAYLA BULUNDU

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler nehir üzerinde ve altında arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından Cemil Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Şerekioğlu'nun cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu
3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu

Asi Nehri, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 gencin girdiği iddia, en yakın arkadaşlarının canına mal oldu - Son Dakika


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