3 gencin hayatını kaybettiği korkunç kazada yürek burkan detay - Son Dakika

İzmit Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu'nda meydana gelen kazada, Ahmet Macit (18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı Volkswagen marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı.

OTOMOBİL, TIRIN ARKASINA OK GİBİ SAPLANDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Ahmet Macit (18), Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural'ı (20) sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ 1,5 SAATLİK ÇALIŞMA İLE ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil ise çarpmanın şiddetiyle paramparça oldu.

SÜRÜCÜ EHLİYETİNİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü Ahmet Macit'in ehliyetini 1 ay önce aldığı belirlendi.