3 gençten, engelliler için ödüllü proje

Ankara'da 3 üniversite mezunu arkadaş, engelli bireylerin ve özel ihtiyaca sahip kişilerin sosyal mekanlara güvenle çıkabilmeleri için proje tasarladı. Proje kapsamında oluşturulan internet sitesi, kullanıcılara belirttiği ihtiyaca göre gidebileceği mekanları listelerken; mekanda bulunan ve bulunmayan özellikler hakkında da bilgiler veriyor. Engellilerin sosyal hayata katılmalarını teşvik eden proje ile onların gittikleri yerlerde olumsuz bir deneyimle karşılaşma ihtimalleri de azalıyor.

Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Melike Yüksel (24), Mustafa Yazar (25) ve Zeynep Akın (24), 2 yıl önce engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve daha çok sosyal alanlarda görmek için proje geliştirmeye karar verdi. Bunun için engelli bireylerin görüşlerini de alarak araştırma yapan üç arkadaş, 'pingoinapp' adlı proje tasarladı. Proje kapsamında oluşturulan internet sitesi, kullanıcılara belirttiği ihtiyaca göre gidebileceği mekanları listelerken; mekanda bulunan ve bulunmayan özellikler hakkında da bilgiler veriyor. 3 arkadaşın projesi Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği, 'Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda inovasyon ödülü kazandı.

'BU KONU ÜZERİNDE EPEYCE BİR SÜRE DÜŞÜNDÜK'

Halen Bilkent Üniversitesi İç Mimar ve Çevre Tasarımı yüksek lisans öğrencisi Melike Yüksel, Türkiye'de engelli birey sayısının yüksek olduğunu; ancak mekanların engelliler için erişilebilir olmadığını söyledi. Bunu büyük bir sorun olarak gördüklerini ve bu konu üzerinde düşündüklerini söyleyen Yüksel, "Bu amaçtan yola çıkarak psikolog arkadaşımız çeşitli araştırmalar yaptı, engellilerle birlikte projemizi geliştirdik, işletme mezunu arkadaşımızla da bu projenin nasıl bir işe dönüşeceğini konuştuk ve bu şekilde bir araya gelirsek gerçekten de projenin ilerleyeceğini fark ettik. Ankara Kalkınma Ajansı'nın da bu konuda yardımı çok oldu. Ajansın 'Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Yarışması'nda finale kaldık. En büyük motivasyon desteklerimizden biri de bakanlığın düzenlediği 'Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda kazandığımız inovasyon ödülü oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ödülümüzü aldık ve bu motivasyonla da işimizi geliştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

'ENGELLİ BİREYLER İSTEDİKLERİ YERE GİTSİN'

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Mustafa Yazar, şu an geldikleri noktada tüzel kişiliklerini oluşturmakta olduklarını, ileride kooperatif oluşturmayı düşündüklerini söyledi. Erişebilir mekanların artması için birçok restoran zinciriyle görüştüklerin kaydeden Yazar, "Buraların daha erişilebilir olması için hep birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Biz her tarafa gidebiliyorken, Türkiye'deki 9,5 milyon engellinin de istediği gibi dışarıya çıkması, onların da bir hakkı. 'Onlar da dilediği yerde, istediği gibi yiyip, içebilmeli' diye düşüyoruz. Başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'ye bunu yaymak istiyoruz. Ama nihai hedefimiz yurt dışına bu işi tasarlayıp, örnek model olmak. Dünyada tüm engelliler erişebilir şekilde istedikleri yere gitsin istiyoruz" diye konuştu.

'ENGELLİ BİR BİREY MEKANA GİTMEDEN HER ŞEYİ ÖĞRENEBİLECEK'

Psikolog Zeynep Akın ise nihai amaçlarının daha çok engelli bireyi dışarıda görmek olduğunu söyledi. Akın, "Mobil aplikasyonla yola çıkmıştık ve şu anda web sitesi kurmaya yöneldik. Bu projeye başlarken aslında sadece fikirlerinden başka bir şey olmayan üç gençken aldığımız yardımlar ve insanların bu konuda çok hevesli oluşuyla şu anda web sitemizi tasarlamış ve kullanılabilir hale getirmiş durumdayız. Amacımız, aslında engelli bireylerin siteye girip, bir mekanın ne kadar erişilebilir olduğuna bakabilmesi. Yani tekerlekli sandalye kullanan bir birey mekana gitmeden önce mekanda rampa var mı, ya da o mekanda engelli tuvaleti var mı gibi bilgileri; bizim gidip o mekanlarla ilgili aldığımız bilgileri web sitemizde sunduktan sonra o sitede kolayca öğrenebilecek. Aynı zamanda aslında araştırmalarımızda Türkiye'de erişilebilir mekanların sayısının da kısıtlı olduğunu da fark ettik. Yani erişilebilir mekanları da aslında artırmamız gerekiyor" dedi.

'www.pingoinapp.com' isimli site engelli bireyler için erişebilir mekanların listelerini sunuyor.

