Ankara'da düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "3. Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi" başladı.



Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) tarafından düzenlenen Gıda ve Beslenme Politikaları Zirvesi'nin 3'üncüsü Ankara'da bir otelde başladı. Zirve hakkında bilgi veren GTBD Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, Türkiye'de obezitenin çok ciddi bir problem olduğunu belirterek, "Her 4 kişiden 3'ü şişman ve her 3 kişiden birisi de obez. Biz aslında çok iyi beslendiğimizi düşünüyorduk ama dünyada obezite sıralamasına baktığımızda önemli yerlere geldik. Toplumumuzun 3'te 1'i obez ve en riskli olan da çocukluk çağı obezitesi. Çocukluk çağı obezitesi çok ciddi bir şekilde artıyor. Bu sadece Sağlık Bakanlığının tek başına yürütebileceği bir mücadeleyle sonuç alacağı bir mücadele değil. Çünkü beslenme dediğimiz şey yeme içme alışkanlıkları sosyal bir olgu ve davranış değişikliği gerektiriyor" dedi.



Toplum olarak yeme-içme ve hareket etme davranışlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Serttaş, "Bugün baktığınızda nüfusumuzun yüzde 92'si il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Artık kırsalda yaşamıyoruz, artık bedenimiz ile çalışmıyoruz, artık masa başı işlerde çalışıyoruz. Masa başı işlerde çalışan insanlar olarak hareket etmiyoruz. Hareket etmeyip bir de bunun üzerine yüksek kalorili beslendiğimiz zaman obezite problemi kaçınılmaz oluyor. Bu, tek yönlü bir politikayla ele alınmamalı. Toplumda ciddi bir davranış değişikliğine, aktif yaşama ihtiyaç var. Şehirlerimizin spor yapmaya müsait hale gelmesi gerekiyor. Kötü gıdalardan ve yanlış gıdalardan bahsettiğimiz kadar iyi gıdalardan ve besinlerden de bahsetmemiz gerekiyor. Bizim ülkemiz çok güneşli bir ülke olsa da yeteri kadar D vitamini alamıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olsa da yeteri kadar omega 3 alamıyoruz. Kamu otoriteleri, iş dünyası, sivil toplum hep beraber hareket etmeliyiz ve bu büyük problemle mücadele etmeliyiz" diye konuştu.



Yaşam alışkanlıkları ve beslenme alışkanlıklarıyla ölümlerin birçoğunun önlenebileceğini aktaran Serttaş, "Burada sadece farkındalık oluşturmaya değil, bu toplumdaki davranışı nasıl değiştireceğimize bakıyoruz. Çocukluktan itibaren bu davranışı değiştirmeye odaklanmak gerekiyor. Her gün yeni yeni ürünler piyasaya çıkıyor ve tüketicinin kafası karışıyor. Bunların yasal çerçeveye düzgün bir şekilde kavuşması lazım. Gıda sistemi bir küresel sistem oldu ve bu sistemin içinde kalabilmemiz için yasalarımızın, mevzuatlarımızın en azından AB ile paralel olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunları tartışıp bir politika metni hazırlayıp kamu otoritelerimize öneri olarak sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Serttaş, toplumda beslenmeyle ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu söyleyerek, vatandaşları her bilgiye inanmamaları gerektiği konusunda uyardı. - ANKARA