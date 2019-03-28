3 Gizemli Hediye Paketi Açtık - İçlerinden Neler Çıktı?

> Paketleri satın almak için tıklayınBu videomuzda elimizde 3 gizemli hediye paketi var. Tek tek açıyoruz ve içlerinden neler çıktığını gösteriyoruz.

> Paketleri satın almak için tıklayınBu videomuzda elimizde 3 gizemli hediye paketi var. Tek tek açıyoruz ve içlerinden neler çıktığını gösteriyoruz.

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