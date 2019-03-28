3 Gizemli Hediye Paketi Açtık - İçlerinden Neler Çıktı?
1 saat önce
> Paketleri satın almak için tıklayınBu videomuzda elimizde 3 gizemli hediye paketi var. Tek tek açıyoruz ve içlerinden neler çıktığını gösteriyoruz.
> Paketleri satın almak için tıklayınBu videomuzda elimizde 3 gizemli hediye paketi var. Tek tek açıyoruz ve içlerinden neler çıktığını gösteriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:42 Kaynak: Youtube
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