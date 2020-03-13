"3. Global GastroEkonomi Zirvesi" ertelendi

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği"nin (TURYİD) ev sahipliğinde, 25 Mart'ta düzenlenmesi planlanan "3. Global GastroEkonomi Zirvesi" 23 Eylül tarihine ertelendi.

TURYİD açıklamasına göre, TURYİD Yönetim Kurulu, koronavirüsle ilgili Bilim Kurulu'nun aldığı tedbir kararları doğrultusunda, "3. Global GastroEkonomi Zirvesi"nin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı aldı.

Karar çerçevesinde, TURYİD tarafından 25 Mart'ta, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle 23 Eylül tarihine ertelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, toplum sağlığı açısından herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için böyle bir karar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"3. Global GastroEkonomi Zirvesi ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanmış, ulusal ve uluslararası katılımcıların yoğun ilgisi ile birlikte geri sayım başlamıştı. Ancak alınan tedbir kararları doğrultusunda TURYİD olarak, konuyu yeniden değerlendirdik ve toplum sağlığını gözeterek zirveyi erteleme kararı aldık.

3. Global GastroEkonomi Zirvesi'ni, 23 Eylül tarihinde düzenleyeceğiz. Bu zorunlu erteleme nedeni ile saygıdeğer konuklarımız ve zirveye katılmayı planlayan değerli dostlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz. TURYİD olarak, en büyük temennimiz, tüm dünyada yaşanılan bu sıkıntılı durumun bir an önce son bulmasıdır."