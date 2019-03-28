Son Dakika Haberleri: 3 Göçmen Çocuğun Ölümüyle İlgili 1 Kişi Tutuklandı

3 Göçmen Çocuğun Ölümüyle İlgili 1 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl göçmen faciasında hayatın kaybeden 3 mülteci çocuğun ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

3 Göçmen Çocuğun Ölümüyle İlgili 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl göçmen faciasında hayatın kaybeden 3 mülteci çocuğun ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Gümbet koyundan 22 Ekim 2018 sabahında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak isteyen 34 mültecinin bulunduğu 6 metrelik bot batmıştı. Kıyıya yakın bir bölgede batan bottan 31 kişi sağ kurtulmuş 2 çocuk boğularak ölmüş 1 çocuk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Bodrum KOM Grup Amirliğinin yaptığı operasyonda 9 kişi yakalanmış 1 kişi serbest bırakılmıştı.

5 ay sonra yakalandı

Olayda adı geçen O.O.'nun ise yaklaşık 5 aydır arandığı öğrenildi. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği yaptığı çalışma sonrasından O.O.'nun Bodrum'a geldiğini öğrendi. O.O.'yu takibe alan ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen O.O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.O., "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı yapma" suçlamasıyla tutuklandı. Göçmen faciasıyla ilgili tutuklu sayısı 9'a çıktı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş Küçük İskender, Uzun Bir Aradan Sonra Ortaya Çıktı! Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Göçmen Çocuğun Ölümüyle İlgili 1 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]