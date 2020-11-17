3 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında açık denizde lastik bot içinde düzensiz geçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye sevk edilen Türk Sahil Güven botu Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen birisi çocuk 3 düzensiz göçmeni kurtardı. - MUĞLA

Muğla 'nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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