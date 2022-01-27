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3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi - Son Dakika

3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi

27.01.2022 15:41
3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi'nden (PAÜ) araştırmacılar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında Işıklı, Acıgöl ve Beylerli göllerinde 2 gün boyunca gözlem yaparak, 33 türde 22 bin kuş tespit etti.

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi'nden (PAÜ) araştırmacılar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında Işıklı, Acıgöl ve Beylerli göllerinde 2 gün boyunca gözlem yaparak, 33 türde 22 bin kuş tespit etti.

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında, Denizli'de KOSKS yapıldı. Prof. Dr. Raşit Urhan, Doç. Dr. Mehmet Karaca ve doktora öğrencisi Esat Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin katılımıyla Işıklı Gölü, Acıgöl ve Beylerli Gölü'nde yapılan ve 2 günde tamamlanan sayımda 33 türde 22 bin kuş tespit edildi. Elde edilen veriler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na gönderildi. Türkiye genelinde elde edilen veriler, bakanlıkça derlenerek rapor haline getirilecek.

'GÖÇ YOLLARI BİNLERCE YILLIK SÜRECİN ÜRÜNÜ'Kuş sayımıyla ilgili açıklama yapan PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Urhan, sulak alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonlarının kısa ve uzun vadede gösterdikleri değişimleri, türlerin kış aylarındaki dağılımlarını belirlemek ve ortaya çıkan veriler ışığında alanlar ve kuş türleri için koruma öncelikleri oluşturmak amacıyla Kış Ortası Su Kuşu Sayımı yapıldığını söyledi.Göllerdeki türlere göre dağılıma ve son yıllardaki değişime bakıldığında kış ayları için tür ve kuş sayısının çok azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Urhan, "2 gün süren sayımlar sonucu 33 farklı türde 22 bin kuş tespit ettik. Kimilerine bu sayı çok fazla gelse de bu sayının türlere göre dağılımına ve son 15-20 yıllık sürece baktığımızda kış ayları için tür ve kuş sayısı oldukça azdır. Yanlış bir inanışa göre, kuşların göç yollarının değiştirildiği söylentileri var. Göç yolları, binlerce yıllık sürecin ürünüdür. İnsan eliyle değiştirilmesi neredeyse imkansızdır. Siz kuş olsanız besinin bol olduğu, avcıların canınıza kastetmediği, temiz ve güvenli alanları mı tercih edersiniz yoksa tam tersi yerleri mi? Hiç kimse yaptığı hataların sonucunu kabul etmek istemiyor ama yaptığımız yanlışlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Tür sayılarındaki değişimler, bizlere bazı önlemler alınması için önemli mesajlar veriyor" dedi.'EN ÖNEMLİ ÇALIŞMA SUYUN AKILCI VE PLANLI KULLANILMASI'

Prof. Dr. Urhan, bazı bölgelerin ava kapatılmasının kuşlar açısından faydalı olacağını da belirterek, "Dalıcı ördek türleri azalırken yüzey ördeklerinin artması, kirliliğe bağlı olarak taban bitkilerinde artış yaşandığını ve flamingoların artık gölde daha fazla görülmesi ışıklı gölünün sığlaştığını göstermektedir. Çivril Ovası'nın hayat kaynağı olan Işıklı göl için suyun daha akılcı ve planlı kullanılması gerekmektedir. Acıgöl'deki en büyük problem ise su miktarının azalmasıdır. Küresel iklim değişikliğine ve yağışlardaki düzensizliğe bağlı olarak, Türkiye'deki pek çok sulak alanda görülen problem maalesef bu gölümüzde de var. Bu yüzden yapılacak en önemli çalışma suyun akılcı ve planlı kullanılması olacaktır. Av koruma faaliyetlerinin sıklaştırıldığı ve etkin bir şekilde yapıldığı ilimizde bu göller için en azından bazı bölgelerinin ava kapatılması kuşlar açısından faydalı olacaktır" diye konuştu.


3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi
3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi
3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi
3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi
3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pamukkale Üniversitesi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi - Son Dakika
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