3 gün 10 metrelik çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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3 gün 10 metrelik çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı

29.05.2022 14:08
3 gün 10 metrelik çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşerek 3 gün mahsur kalan keçi, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi'nin (MAGAME) çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşerek 3 gün mahsur kalan keçi, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi'nin (MAGAME) çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Emecik Mahallesi Bayrak Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuncay Poyraz'a ait bir keçinin 3 gün 10 metre derinlikteki bir çukurda mahsur kaldı. Poyraz, keçisinin kurtarılması için MAGAME'den yardım istedi. Talep üzerine bölgeye giden 4 kişilik kurtarma timi, keçinin yerini tespit ederek çalışmalara başladı. 10 metrelik çukurda mahsur kalan keçinin kurtarılması için iple istasyon kuran ekipler, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edilirken, Tuncay Poyraz ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 gün 10 metrelik çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika


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