3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2) - Son Dakika

3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2)

6 saat önce

RİXOS'TA İKİNCİ DÜĞÜNRixos Premium Belek Otel'de düzenlenen 350 kişilik ikinci Hint düğününde, Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahneye çıktı.

3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2), System.String[]

RİXOS'TA İKİNCİ DÜĞÜN

Rixos Premium Belek Otel'de düzenlenen 350 kişilik ikinci Hint düğününde, Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahneye çıktı. Hindistan'ın varlıklı iş insanlarının katıldığı düğün 4 gün 3 gece sürecek. Düğünde, farklı seremoniler için onlarca özel dekor ve sahnenin tasarım ve uygulamaları için organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global ile Hindistan'dan gelen özel ekip birlikte çalıştı. Görkemli sahne ve dekorları ile büyüleyen düğünde ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetler giyen Hintli konuklar, şık görünümleriyle dikkat çekti.


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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:18 Kaynak: DHA
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