Son Dakika Haberleri: 3 gün bataklıkta mahsur kalan fil kepçe ile kurtarıldı
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3 gün bataklıkta mahsur kalan fil kepçe ile kurtarıldı

1 saat önce

Malezya'da 3 gün boyunca bataklıkta mahsur kalan fil, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

3 gün bataklıkta mahsur kalan fil kepçe ile kurtarıldı, System.String[]
Malezya'da 3 gün boyunca bataklıkta mahsur kalan fil, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Malezya'nın Pahang eyaletinin güneydoğusundaki Rompin bölgesinde 3 gün boyunca bataklıkta mahsur kalan fil, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bir Malezyalı, fili bataklıkta saplanmış halde görünce sosyal medya aracılığıyla filin fotoğraflarını çekerek yetkililere ulaştırmayı başardı. Yaban Hayatı ve Milli Parklar Dairesi yetkilerinin devreye girdiği fili kurtarma çalışmaları, kepçe yardımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Fili kurtarma videosu ise sosyal medyada viral oldu. - MALEZYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
Malezya, Güncel
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