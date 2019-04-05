Son Dakika Haberleri: 3 Gün Boyunca Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

3 Gün Boyunca Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

1 saat önce

Fatih'te çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

3 Gün Boyunca Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Fatih'te çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Fatih, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde bulunan ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. 3 gün boyunca kedi bir türlü aşağı indirilemeyince vatandaşlar durumu Fatih İtfaiye Amirliğine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kedi ağaçtan indirildi. Kedinin ağaçtan indiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla indirilen kedi için bu sefer hayvanseverler devreye girdi. Üç gündür aç olduğu öğrenilen kedinin, kendisi için bırakılan mamayı büyük bir iştahla yediği görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:37 Kaynak: İHA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fatih, İtfaiye, Güncel
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