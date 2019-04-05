3 Gün Boyunca Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
52 dakika önce
3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL - Fatih'te çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.
3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İSTANBUL - Fatih
'te çıktığı ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı.
Fatih, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. 3 gün boyunca kedi bir türlü aşağı indirilemeyince vatandaşlar durumu Fatih İtfaiye
Amirliğine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kedi ağaçtan indirildi. Kedinin ağaçtan indiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla indirilen kedi için bu sefer hayvanseverler devreye girdi. Üç gündür aç olduğu öğrenilen kedinin, kendisi için bırakılan mamayı büyük bir iştahla yediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:12 Kaynak: İHA
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