3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarına olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu sitesinde yayınladı. Buna göre; İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe günü yağış etkisini gösterecek.

SALI GÜNÜ 12 KENTTE YAĞMUR BEKLENTİSİ

Salı günü; İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Karabük, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yağış bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ 28 İL YAĞMURA TESLİM

Çarşamba günü; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, ve Ağrı'da sağanak etkili olacak.

PERŞEMBE GÜNÜ 17 İLDE YAĞIŞ

Perşembe günü; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur şiddetini gösterecek.