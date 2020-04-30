3 gün dışarı çıkamayacak olan Bursalılar Kızılay'a akın etti - Son Dakika

Türkiye genelinde uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, kan vermek isteyen Bursalılar Kızılay kan merkezine akın etti. 3 günlük kısıtlama boyunca kan veremeyecek Bursalılar son saatlerde kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.



Korona virüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak illerden olan Bursa'da, kısıtlamaya saatler kala Kızılay otobüsü önünde uzun kuyruklar oluştu. 3 günlük kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayacak olan Bursalılar, kısıtlama başlamadan önce Kızılay Kan Merkezi'ne akın etti. Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar formlarını doldurarak Kızılay'a kan verdi. - BURSA