3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

31.03.2022 13:19
3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün içerisinde 3 motosikleti çaldıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün içerisinde 3 motosikleti çaldıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edilirken, 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Sarılar Mahallesinde 19 Mart Cumartesi günü Talip Yağız'a ait 27 UZ 363 plakalı, Seyfettin Çetin'e ait 07 JE 569 plakalı, 23 Mart Çarşamba günü tarihinde de Hüseyin Kuşçu'ya ait 07 LAD 54 plakalı motosikletlerin çalınmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan detaylı güvenlik kamerası araştırması ve fiziki takip neticesinde olayları gerçekleştirenlerin S.Ö., D.Ö. ve H. M. oldukları tespit edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüphelilerden S.Ö. ve H. M. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderilirken D.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı. - ANTALYA

3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı
3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

YORUMLAR
500
Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi Antalya'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Antalya'da 3 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Manavgat, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Kızlar tuvaleti şakası kanlı bitti: İki öğrenci intihar etti, biri de kayıp!
13:01 Magandalığa "heves" dediler: Rastgele ateş açıp gözaltına alınanlar kendilerini "hevesimize karışmayın" diye savundu
13:00 Will Smith'in sahnede tokat attığı Chris Rock ilk kez konuştu: Olayı sindirmeye çalışıyorum
12:57 Telsiz konuşmaları ortaya çıkardı: Rus askerleri 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiklerini anlattı
12:54 Türkiye Ukrayna'ya garantör olursa silah, ordu ya da mali destek vermek zorunda!
12:53 İşte Türkiye'nin en ucuz Ramazan pidesi! Vatandaşa 1 TL'den satılıyor
12:47 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük oldu
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 13:31:27. #1.12#
SON DAKİKA: 3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement