3 gün kuyuda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı

NİĞDE'de, 3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

NİĞDE'de, 3 gündür 20 metrelik boş su kuyusunda mahsur kalan çoban köpeği, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Niğde merkeze bağlı Hasaköy köyünde yaşayan Mehmet Davarcı, 3 gündür kayıp olan çoban köpeğinin 20 metrelik su kuyusuna düşüp, mahsur kaldığını fark etti. Davarcı, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye gelen Niğde AFAD ekipleri, köpeği kuyudan kurtararak, sahibine teslim etti.



Niğde, AFAD, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:50 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › 3 gün kuyuda mahsur kalan çoban köpeği kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika

Beşiktaş, Trabzonspor maçında Murat Şahin'e emanet

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim

Ankara'da kum fırtınası! Polatlı ilçesi karanlığa büründü

Meteoroloji, Ankara için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi

Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya "senin için takayım" cevabını verdi

Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı

Sosyal medyada canlı yayın açıp, kamu görevlilerine hakaret eden şahıs tutuklandı

Servis midibüsünü gelin arabası yapmak isteyen şoförün hayali gerçek oldu

Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez

Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti

Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor

Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi