3 gün önce evlenen çift asansör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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3 gün önce evlenen çift asansör kazasında hayatını kaybetti

08.04.2023 20:20

3 gün önce evlenen çift asansör kazasında hayatını kaybetti Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yeni evlenen çift asansörün halatı kopması nedeniyle kaza geçirdi.

3 gün önce evlenen çift asansör kazasında hayatını kaybetti
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yeni evlenen çift asansörün halatı kopması nedeniyle kaza geçirdi. Yaşlı adam hayatını kaybederken eşinin tedavisi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Gökçebey ilçesi Çay Mahallesi Ulu Cami sokakta yaşayan ve 3 gün önce evlenen 82 yaşındaki Muharrem Aloğlu ile Gıymet İ. Aloğlu (62), oturdukları binanın asansörüne bindiler. O esnada asansörün halatı kopması sonucu boşluğa düştüler. Yaralanan çiftin yardımına komşuları yetişti. Asansörden yaşlı çifti kurtaramayan vatandaşlar 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Asansörden kurtarılan çift sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muharrem Aloğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Gıymet İ. Aloğlu ise vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Otopsi için hastane morguna kaldırılan Muharrem Aloğlu'nun nikahtan bir gün sonra da anjiyo için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Gökçebey, Cami, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 gün önce evlenen çift asansör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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