3 gün önce evlenen çifti, kaza ayırdı - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Şeker (26) ile eşi Hande Şeker'e (21) otomobil çarptı. Kazada, Hande Şeker yaşamını yitirdi, eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında, Dağdibi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Şeker ile eşi Hande Şeker'e, Mehmet C.'nin kullandığı 54 BN 696 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çift, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Hande Şeker yapılan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı, Hakan Şeker'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

3 GÜN ÖNCE NİKAH KIYDIRMIŞLARŞeker çiftinin, 3 gün önce nikah kıydırdıkları ve 1 ay sonra ise düğün yapacakları ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken sürücü Mehmet C., ise kaza ardından gözaltına alındı.