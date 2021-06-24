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Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ

24.06.2021 17:31

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de, Abdullah Çiçek'in hafif ticari araçla dikkatsizlik sonucu araca çarptığı kazada eşi Yeter Çiçek (22), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, Abdullah Çiçek'in hafif ticari araçla dikkatsizlik sonucu araca çarptığı kazada eşi Yeter Çiçek (22), hayatını kaybetti. Çiçek çiftinin 3 gün önce evlendiği ve akraba ziyareti için yolda olduğu öğrenildi.

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki 115'inci Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Çiçek yönetimindeki 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, Kadir Sarım'ın kullandığı 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eşinin kullandığı araçta sıkışan Yeter Çiçek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çiçek'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için devlet hastanesi morguna götürüldü. Kaza yerinde büyük üzüntü yaşayan Abdullah Çiçek ile Yeter Çiçek'in 3 gün önce evlendiği ve akraba ziyareti için yolda oldukları öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ
Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ

Abdullah Çiçek, Kocasinan, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 3 GÜN ÖNCE EVLENEN YETER, EŞİYLE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


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