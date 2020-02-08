3 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Sivrice Mahallesi'nde 3 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yoğun bir katılımla devam edildi.

Recep Üzülmez'in arama çalışmalarına, AFAD, UMKE, AKUT, Manisa Amatör Telsizciler, ANDA Arama Kurtarma ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando birlikleri de destek verdi.

Dağlık alanda yapılan arama çalışmalarda drone ve jandarma ve AKUT'un iz takip köpekleri de katıldı. AKUT ekipleri derinliği 200 metreyi bulan vadiye halat yardımı ile inerek arama çalışması yaptı.

Turgutlu'da, 3 gün önce kaybolan 58 yaşındaki Üzülmez için kayıp başvurusunda bulunulması üzerine çalışma başlatılmıştı.