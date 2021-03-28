3 gün sonra bulunan Ege, geceyi arkadaşının evinde geçirdi - Son Dakika

KARAMAN'dan Mersin'e giderken, otomobillerinin kara saplanmasıyla mahsur kalan Furkan K. (23) ve Rabia Bingöl'ün (19) kurtarıldığı olayda 3 gündür kayıp olarak aranan Ege Kabalak'ın (26) dün Mersin'de bulunması sevinç yarattı. Ege Kabalak, hastanedeki tedavisinin ardından geceyi Furkan K.'nin evinde geçirdi. Furkan K.'nin annesi Nazlı D. (42), Kabalak'ın bulunması için günlerce dua ettiklerini söyledi.

Furkan K., 24 Mart'ta arkadaşları Rabia Bingöl ve Ege Kabalak ile birlikte Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Çat Mahallesi'nden otomobille Mersin'in Erdemli ilçesine gitmek için yola çıktı. Otomobil, navigasyonun gösterdiği yola girince saat 17.00 sıralarında, Mersin sınırı yakınlarında tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, kara saplandı. 2 genç 24 saat sonra kurtarıldı ancak arkadaşlarından ayrılan Ege Kabalak'ın izine rastlanmadı. Kabalak, arama-kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde 27 Mart Cumartesi günü Mersin'de Cehennem Deresi Milli Parkı Bölgesi'nde kurtarıldı. Ambulansla ilk olarak Çamlıyayla Devlet Hastanesi'nde götürülen Kabalak, buradan Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kabalak daha sonra taburcu edildi.