3 gün sonra 'hırsızlık' suçundan yine gözaltına alındılar (2)
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YİNE SERBEST KALDILARKonya'da, kapı kilidini düşürerek, girdikleri evden 100 lira çalıp, uzaklaşmak isterken ev sahibiyle karşılaşmaları sonucu yakalanan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z.E. (16) ve Z.E. (13), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
YİNE SERBEST KALDILAR
Konya'da, kapı kilidini düşürerek, girdikleri evden 100 lira çalıp, uzaklaşmak isterken ev sahibiyle karşılaşmaları sonucu yakalanan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z.E. (16) ve Z.E. (13), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, 3 gün önce de evden gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından yakalanıp, mahkemece serbest kaldıkları belirtildi.
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