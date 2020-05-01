3 gün sürecek kısıtlama ile E-5 Karayolu boş kaldı - Son Dakika

3 gün sürecek kısıtlama ile E-5 Karayolu boş kaldı

Boş kalan E-5 Karayolu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5 Karayolu bomboş kaldı. Havadan çekilen E-5'te araçların çok az olduğu gözlemlendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'un caddeleri, sokakları ve meydanları adeta sessizliğe büründü. E-5 karayolu kısıtlamanın ardından boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde E-5 Karayolundan geçen araçların parmakla sayılacak kadar az olduğu gözlemlendi.