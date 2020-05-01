3 GÜN SÜRECEK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI - Son Dakika

Koronavisle mücadele kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama pazar gecesi sona erecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehir ve Zongultak'ta uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde 39 ilçede polis ekipleri başta TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun birçok noktasında kısıtlamayla ilgili denetim yapmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde de polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte başta Taksim Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklara sessizlik hakim oldu.

CEZA YEDİ

Kısıtlamanın başladığı anlarda D-100 Karayolu Çağlayan geçişindeki trafik akışı havadan görüntülendi. Denetimlerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa istikametinde yapıldı. Polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan bir sürücünün yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilerek ceza işlem uygulandı. Polis ekipleri kent genelinde denetimleri devam ediyor.

- Nal