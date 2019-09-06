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3 günde 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

1 saat önce

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, medikal sağlık ürünleri üretilen fabrikada çalışan 15 kişi, son 3 günde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

3 günde 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, System.String[]

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, medikal sağlık ürünleri üretilen fabrikada çalışan 15 kişi, son 3 günde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kahramankazan'ın Fatih Mahallesi'ndeki medikal sağlık ürünleri üretilen fabrikada çalışan bazı işçiler, çarşamba günü öğle yemeği yedikten sonra ishal ve karın ağrısı şikayetiyle Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta tedavi edilen işçiler, daha sonra taburcu edildi. Aynı fabrikada çalışan işçilerden bazıları, dün ve bugün de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu. Son 3 günde, toplam 15 kişinin hastaneye başvurduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince işçilerin yediği tavuk döner ve içtiği sudan numune alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Devlet Hastanesi, Kahramankazan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:17 Kaynak: DHA
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