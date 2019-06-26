Son Dakika Haberleri: 3 günde 20 milyon dolarlık anlaşma yapacaklar
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3 günde 20 milyon dolarlık anlaşma yapacaklar

1 saat önce

Dünya çimento üreticileri için en büyük ticari buluşma etkinliği olan INTERCEM Uluslararası Çimento Konferansı'nın 100'üncüsü dün İstanbul'da başladı.

3 günde 20 milyon dolarlık anlaşma yapacaklar, System.String[]
Dünya çimento üreticileri için en büyük ticari buluşma etkinliği olan INTERCEM Uluslararası Çimento Konferansı'nın 100'üncüsü dün İstanbul'da başladı. 40'tan fazla ülkeden 400 sektör temsilcisinin katılımıyla üç gün boyunca sürecek etkinlikte, 20 milyon dolarlık iş bağlantısı bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:03 
İstanbul, Ekonomi
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