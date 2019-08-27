3 günde 300 kişiyi dinledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini değerlendirmek üzere Belediye Meclis Salonunda her gün halk günü toplantısı gerçekleştiriyor.



Vatandaşlar ile birebir görüşme sağlayarak 3 günü geride bırakan Başkan Güler, 3 günde 300'e yakın vatandaş ile birebir görüşme yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Halkımızla burada aslında özlem gideriyoruz. Herkesin farklı farklı sorunları var, görüşmek istediği konu var. Bizim kapımız herkese açık. Ben onların sadece başkanı değilim. Bir abisi bir kardeşi olarak onların sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Konuşuyoruz, ilgili arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Bu uygulamanın en güzel tarafı şu benim için. Çözümleri tehir etmiyoruz, ileriye atmıyoruz. İlgili arkadaşları şuraya çağırıyoruz. Konuları onlarla da görüşüyoruz. Teyit etmeden çözüm bulup onları memnun etmeye çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Herkes buradan mutlu ayrılıyor. En azından her işin bir sahibi var. Kimse sorunları halının altına süpürmüyor. Ben bu durumdan çok memnunum. Aynı zamanda işlerimiz sürat kazandı. Çünkü kimse kimseye atmıyor konuyu. Bu olayı diğer kurumlara da tavsiye ediyorum" dedi.



Halk günü toplantılarında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birebir görüşmeler sağlayan vatandaşların ortak noktası güler yüzle karşılanmaları oldu.



Görüşmeler sonrası Meclis Salonu'ndan memnuniyet ile ayrılan vatandaşlar ise düşüncelerini, "Başkanımız bizleri güler yüzle karşılıyor. Makama ulaşmak biraz zor oluyordu. Şimdi birebir görüşme imkanı bizlere sağlanıyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama yapılmış. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun" diye ifade ettiler. - ORDU