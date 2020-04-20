3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye yakalandılar - Son Dakika

3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye yakalandılar

6 saat önce

Gaziantep'te 3 günde 4 araç çalan oto hırsızları yapılan titiz çalışma sonrası yakayı ele verdi.

3 günde 4 araç çaldılar, mobeseye yakalandılar, System.String[]

Gaziantep'te 3 günde 4 araç çalan oto hırsızları yapılan titiz çalışma sonrası yakayı ele verdi. Araçların çalınma anları ise mobese kameralarına yansıdı.


Kentin çeşitli noktalarında gözlerine kestirdikleri araçların kapısını açtıktan sonra belli bir mesafe iterek götüren ve daha sonra kayıplara karışan hırsızlık şüphelileri mobese kameralarına yakalandı.


"9 şüpheli kıskıvrak yakalandı"


Asayiş büro ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu 9 şüpheli düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten 9 şüpheliden 6'sı çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan çalınan 4 araç sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:23 Kaynak: İHA

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