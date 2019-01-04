Son Dakika Haberleri: 3 Günde 500 Kamyon Kar Taşındı

3 Günde 500 Kamyon Kar Taşındı

1 saat önce

Hakkari Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 günde 500 kamyon kar şehir dışına taşındı.

3 Günde 500 Kamyon Kar Taşındı, System.String[]
Hakkari Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 günde 500 kamyon kar şehir dışına taşındı.

Birçok yerleşim yerinin kapalı bulunduğu Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte çarşı merkezinde başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

10 iş makinesinin yardımıyla yapılan karla mücadele çalışmasında, 3 gün içerisinde yaklaşık 500 kamyon kar yığınının şehir dışına çıkartıldığı bertildi. Çalışmaların halen devam ettiği kent merkezinde, araçların giremediği noktalar ise belediye personeli tarafından küreklerin yardımıyla temizleniyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı

Hakan Şükür'ün Babası İçin FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi 11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:38:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Günde 500 Kamyon Kar Taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]