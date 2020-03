3 günde bin 496 kişiden talep geldi - Son Dakika

Bilecik Vali Bilal Şentürk, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar, temel ihtiyaçların karşılanması çalışmalarında 3 günde bin 496 kişiden talep geldiğini ve anında taleplerin yerine getirildiğini açıkladı.



Vali Şentürk, İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti. Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerinde 24 saat esasına dayalı görevli personel tarafından ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyaçları da ücretleri kendileri tarafından karşılanarak evlerine teslim edildiğini söyledi. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar, temel ihtiyaçların karşılanması için 112, 155 ve 156 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını talep edebiliyor ve daha sonra talepler Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerine iletildiğini anlatan Vali Şentürk, sözlerine şöyle devam etti;



"Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerinde 24 saat esasına dayalı görevli personel tarafından ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyaçları da ücretleri kendileri tarafından karşılanarak evlerine teslim ediliyor. Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli çalışmaların hassasiyetle yapılması talimatını vererek, devletin ihtiyaç duyulan her ortamda vatandaşın yardımına koşuyor. Kritik bir süreçten geçildiğini ve pandemi oluşturan salgın bir hastalıkla mücadele veriyorlar. Bu mücadele tek başına yapılacak bir şey değil. Devlette üzerine düşeni yapacak, vatandaşımızda yapacak. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşımız dışarıya çıkmasın istiyoruz. İhtiyaç duyacakları temel hizmetleri resmi görevlilerimiz tarafından karşılanıyor. 3 günde bin 496 kişiden talep geldi ve anında talepleri yerine getiriliyor. Bir vatandaşımızın talebi sonrası imzalanan teslim tutanağına not düşerek, teşekkür etmesi bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Her zaman üslubumuza dikkat etmeliyiz, vatandaşımızın gönlünü almalıyız. Bir kısım felaketler yaşadık ama böyle bir durum hiç görmedik, büyüklerimizden de duymadık. Genel hayata etkili olabilecek seviyede bir salgınla karşılaşmadık. Meselenin ehemmiyetini bilen bilinçli insanlar olarak bu noktada hassas davranmak durumundayız" dedi.



Vali Şentürk, "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi"ni arayan merkez Aşağıköy'den 67 yaşındaki Nihrinaz Duman'ı ve Bozüyük ilçesinden Emine Nanal'ı cep telefonu ile arayarak, sağlıklarını sordu ve evden dışarı çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu ve her türlü ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. - BİLECİK