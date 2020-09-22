3 günde toplam 37 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

3 günde toplam 37 bin TL ceza kesildi

Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde 31 kişi ve 6 işletmeye toplam 37 bin 350 TL ceza kesildi.

3 günde toplam 37 bin TL ceza kesildi, System.String[]

Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde 31 kişi ve 6 işletmeye toplam 37 bin 350 TL ceza kesildi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde korona virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda işyerleri ve vatandaşlar uyarıldı. 18,19 ve 20 Eylül tarihleri arasında yapılan kontrollerde 234 AVM işletmeleri, bin 40 kıraathane, 368 mesire ve sahil alanları, 768 lokanta ve kafe, 103 düğün salonu olmak üzere toplam 2 bin 513 işyeri denetlenirken, 13 bin 853 kişi de ikaz edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 6 işletme ve 31 kişiye toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimizde Covid-19 tedbirleri kapsamında 18,19,20 Eylül 2020 tarihi itibariyle yapılan denetimlerde alınan kararlara ve kurallara uymadıkları tespit edilen kişilere toplam 37 bin 350 TL. İdari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Koronavirüs, Türk Lirası, Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 günde toplam 37 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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