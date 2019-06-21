Son Dakika Haberleri: 3 gündür ağaçta mahsur olan kedi, kurtarıldı
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3 gündür ağaçta mahsur olan kedi, kurtarıldı

1 saat önce

ADANA'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

3 gündür ağaçta mahsur olan kedi, kurtarıldı, System.String[]
ADANA'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Terim Sokak'ta bir kedinin çıktığı ağaçtan 3 gündür inemediği ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı CANKUR ekibi harekete geçti. Ekip, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde indirdi. Bir bölge esnafı kediyi sahiplendi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
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