3 gündür ağaçta mahsur olan kedi, kurtarıldı
1 saat önce
ADANA'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
ADANA'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı. Merkez Seyhan
ilçesindeki Fatih Terim Sokak
'ta bir kedinin çıktığı ağaçtan 3 gündür inemediği ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı CANKUR ekibi harekete geçti. Ekip, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde indirdi. Bir bölge esnafı kediyi sahiplendi.
- Adana
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