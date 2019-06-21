3 gündür ağaçta mahsur olan kedi, kurtarıldı



ADANA'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Terim Sokak'ta bir kedinin çıktığı ağaçtan 3 gündür inemediği ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı CANKUR ekibi harekete geçti. Ekip, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde indirdi. Bir bölge esnafı kediyi sahiplendi.

- Adana