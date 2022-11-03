Günlerdir aranan kadının cansız bedeni erkek arkadaşının evinde bulundu - Son Dakika
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Günlerdir aranan kadının cansız bedeni erkek arkadaşının evinde bulundu

03.11.2022 11:24

Polis tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek'in (35) cansız bedeni bir süredir görüşmediği belirtilen erkek arkadaşı Ş.Ç.'nin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde bulundu. Ş.Ç. ve dairenin sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manavgat'ta 31 Ekim günü kaybolan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan araştırma sonucunda Aynur Çiçek'in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği iddia edilen erkek arkadaşı Ş.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi.

PENCEREDEN BAKIP GÖRDÜLER

Ş.Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine giden yakınları ile polis ekipleri, zemin katta bulunan dairenin penceresinden baktıklarında bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Ş.Ç'nin yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirirken haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, daire kapısı çilingir yardımıyla açılıp içeri girdiklerinde genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynur Çiçek'in cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri dairenin sahibi ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlerdir aranan kadının cansız bedeni erkek arkadaşının evinde bulundu - Son Dakika

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