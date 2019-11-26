Son Dakika Haberleri: 3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu
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3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu

6 saat önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, pazar gününden beri kayıp olarak aranan Hüseyin Turgüler'in (56), Ceyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, pazar gününden beri kayıp olarak aranan Hüseyin Turgüler'in (56), Ceyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

İlçede Hüseyin Turgüler'den haber alamayan yakınları, 24 Kasım Pazar günü 6 Ocak Reşit Coşkun Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Ceyhan Nehri'ne düşmüş olabileceği değerlendirilmesi üzerine Turgüler için kurbağa adamlar, harekete geçti. 3 gündür su altı araması yapan ekipler, bugün nehirde Turgüler'in cansız bedenine ulaştı. Hüseyin Turgüler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Öğretmenler Günü, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:37 Kaynak: DHA
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