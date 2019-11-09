Son Dakika Haberleri: 3 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu

3 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu

7 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinin ışıkları 3 gün boyunca açık kalan 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem, komşularının durumdan şüphelenmesi sonucunda ölü bulundu.

3 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinin ışıkları 3 gün boyunca açık kalan 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem, komşularının durumdan şüphelenmesi sonucunda ölü bulundu.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 gün boyunca 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem'in evinin ışıklarının yanar vaziyette olduğunu gören komşuları, durumdan şüphelenerek Ertem'in yaşadığı eve gitti. Ertem'in evine gelen komşuları, geldikleri evin ışıklarının yanar vaziyette olmasına rağmen kapıyı kimsenin açmamasından şüphelenerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekipleri Ertem'i hareketsizce yarat vaziyette buldular. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ertem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine itikal eden polis ekipleri tarafından evde incelemeler yapıldı. İncelemelerin ardından Ertem'in cenazesi otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:41:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]