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3 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

3 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu

31.01.2022 22:31

3 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

3 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sedir Mahallesi 727 Sokak'ta dört katlı bir binanın son kat dairesinde meydana geldi. Almanya'dan yaklaşık 20 gün önce gelen 58 yaşındaki Ali Duran'dan yakınları telefonla aramalarına rağmen ulaşamadı. Yakınları durumu Duran'ın karlı komşularına bildirdi. Komşular Ali Duran'ın kapısını defalarca çalmasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Duran'ı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Duran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu
3 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu
3 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu

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Muratpaşa, Ali Duran, Almanya, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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