3 gündür haber alınamayan Asiye, evine 50 metre uzaklıktaki odunlukta bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 gündür haber alınamayan Asiye, evine 50 metre uzaklıktaki odunlukta bulundu - Son Dakika

3 gündür haber alınamayan Asiye, evine 50 metre uzaklıktaki odunlukta bulundu

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Asiye Sezer, evine 50 metre mesafedeki odunlukta bitkin halde bulundu.

3 gündür haber alınamayan Asiye, evine 50 metre uzaklıktaki odunlukta bulundu, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Asiye Sezer, evine 50 metre mesafedeki odunlukta bitkin halde bulundu.


Asiye Sezer için dün ve bugün AFAD, jandarma arama tarama köpekleri dahil 100 kişilik bir arama ekibi kurulmuştu.


Alaplı ilçesine bağlı Fındıklı köyü'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Asiye Sezer, pazar günü evinin altında odunluğa odun almaya gittikten sonra bir daha geri dönmedi. Uzun süre eve dönmeyince ailesi Asiye Sezeri arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine köye gelen, AFAD, Alaplı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'dan gelen Komando ekipleri ile köylüler köy kırsalında ve ormanlık alanda 5 noktadan havadan drone ile arama kurtarma çalışması başlattı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na ait Taç isimli arama kurtarma köpeği ile Salto isimli ile iz takip köpeğinin eşliğinde başlatılan aramalar sonuç verdi. Evler, samanlıklar, ahırlar, dağlık arazi, otlak ve sulak alanların didik didik aranmasına rağmen genç kadına ulaşılamadı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, drone desteğiyle arazideki çalışmalarını sürdürdü.


Yapılan aramada genç kadın saat 13,00 sıralarında eve 50 metre uzaklıkta, odunların altına gizlenmiş bir şekilde jandarma tarafından bitkin halde bulundu.


Hanımını bulunması için seferber olan herkese teşekkür eden Musaffer Sezer, "Çok mutluyuz hanıma kavuştuk. Biraz korkmuş. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Alaplı, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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